Как получить целевое направление на востребованную профессию, обсудят в медиацентре ПАИ

13:26, 10 апреля 2024, ПАИ

10 апреля в 15:00 в медиацентре ПАИ состоится круглый стол, посвящённый возможностям и перспективам целевого обучения.

Какие направления подготовки специалистов являются наиболее востребованными в Псковской области, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса? Какие возможности дают абитуриентам региональные профессиональные образовательные организации? Кто и как может получить целевое направление на обучение?

Это и многое другое обсудят заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, представители средних специальных учебных заведений Пскова и Псковской области, а также руководители предприятий, предоставляющих договоры на целевое обучение.

Следить за обсуждением можно с помощью трансляции в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.