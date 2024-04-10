Трёх кошек из Швеции не пропустили на границе в Псковской области
Трёх кошек, которых перевозили из Швеции в Московскую область, не пропустили в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе ветеринарного контроля инспектор установил, что в ветеринарных паспортах животных отсутствует актуальная отметка о прививке от бешенства.
Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен. Сотрудники ведомства оформили декларацию о возврате животных.
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