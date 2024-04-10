Трёх кошек из Швеции не пропустили на границе в Псковской области

16:38, 10 апреля 2024, ПАИ

Трёх кошек, которых перевозили из Швеции в Московскую область, не пропустили в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе ветеринарного контроля инспектор установил, что в ветеринарных паспортах животных отсутствует актуальная отметка о прививке от бешенства.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен. Сотрудники ведомства оформили декларацию о возврате животных.