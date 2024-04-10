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Восемь лет тюрьмы получил военнослужащий за самоволку и покупку наркотиков в Псковской области

Военнослужащего осудили в Псковской области за самовольное оставление части и покупку наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного гарнизонного военного суда.

Восемь лет тюрьмы получил военнослужащий за самоволку и приобретение наркотиков в Псковской области. Фото: ПАИ

Военнослужащий уклонился от военной службы во время мобилизации, объявленной указом президента России от 21 сентября 2022 года. Он без уважительных причин вовремя не вернулся в свою часть из отпуска. Мужчина «проводил время по своему усмотрению», а 19 июня 2023 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Пскове.

Однако военнослужащий не сделал выводов и снова без уважительных причин не вернулся в часть. 12 июля 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов в Гатчине Ленинградской области.

Кроме того, во время уклонения от службы военнослужащий решил разнообразить свой досуг в Пскове и через интернет для личного потребления купил наркотики в крупном размере. Затем их изъяли сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений по части 3.1 статьи 337 УК РФ, части 5 статьи 337 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 10 тысяч рублей.

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