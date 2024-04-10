Псковская область вошла в список регионов, которые активно ведут антидопинговую работу
Псковская область вошла в список регионов, которые активно включились в антидопинговую работу по итогам первого квартала 2024 года. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
С марта 2023 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики запустила антидопинговый рейтинг региональных федераций, который включает в себя пять критериев.
За 2023 год ВФЛА отметила 24 региона, которые выполнили 4,5 критерия из пяти. Псковская область в этот список не вошла.
Однако федерацией отмечается, что в первом квартале 2024 года в антидопинговую работу активно включились Оренбургская, Ивановская, Псковская области, а также Удмуртия, Ставрополье и Алтай.
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Псковская область вошла в список регионов, которые активно ведут антидопинговую работу
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