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Псковская область вошла в список регионов, которые активно ведут антидопинговую работу

Псковская область вошла в список регионов, которые активно включились в антидопинговую работу по итогам первого квартала 2024 года. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Псковская область вошла в список регионов, которые активно ведут антидопинговую работу. Фото: ПАИ

С марта 2023 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики запустила антидопинговый рейтинг региональных федераций, который включает в себя пять критериев.

За 2023 год ВФЛА отметила 24 региона, которые выполнили 4,5 критерия из пяти. Псковская область в этот список не вошла.

Однако федерацией отмечается, что в первом квартале 2024 года в антидопинговую работу активно включились Оренбургская, Ивановская, Псковская области, а также Удмуртия, Ставрополье и Алтай.

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