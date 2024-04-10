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Известный шеф-повар Константин Ивлев продегустировал улиток из Псковской области

Известный шеф-повар, телеведущий на канале «Пятница» Константин Ивлев оценил улиток от гастрономического проекта Алексея Корочкина ESCARGOT D’OR («Золотая улитка»). Об этом фермер рассказал в группе своей улиточной фермы в соцсети «ВКонтакте».

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев похвалил блюдо из псковских улиток. Скриншот из группы «ЭСКАРГО ДОР Улиточная ферма | Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Дегустация улиток из Невельского района состоялась на мастер-классе по кулинарии в Москве. «Улитки – это единственная история, которую я до сих пор ем. Ну, крутые у тебя улитки!» – одобрил блюдо Константин Ивлев.

Напомним, что в Невельском районе готовят улиток по-бургундски: моллюсков выдерживают на диете до 10 дней, затем они проходят многочасовую термообработку, после чего их заправляют соусом из сливочного масла, свежей петрушки, чеснока, лука-шалота, соли, перца и вина.

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