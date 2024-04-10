Художественный мастер-класс для детей участников СВО провели в Палкино
Мастер-класс для детей участников специальной военной операции провели в Палкинском районном центре досуга. Об этом пишет газета «Льновод».
На мастер-классе ребята нарисовали картины с весенним сюжетом, изобразив цветущее дерево. Мероприятие провела методист районного центра досуга Лариса Смирнова.
Ранее сообщалось, что бойцы СВО передали подарки гдовским детям.
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