На должность начальника Псковской таможни назначен Максим Жигалкин

18:51, 10 апреля 2024, ПАИ

Начальником Псковской таможни назначен подполковник таможенной службы Максим Жигалкин. Он вступил в должность сегодня, 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В таможенных органах Максим Жигалкин служит с 2011 года. Проходил службу в Калужской, Брянской таможнях Центрального таможенного управления. С 10 февраля 2022 года занимал должность первого заместителя начальника Псковской таможни.

За время службы награждён медалями «За службу в таможенных органах» III степени, «Дмитрий Бибиков», «За усердие», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», иными ведомственными наградами.