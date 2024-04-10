На должность начальника Псковской таможни назначен Максим Жигалкин
Начальником Псковской таможни назначен подполковник таможенной службы Максим Жигалкин. Он вступил в должность сегодня, 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В таможенных органах Максим Жигалкин служит с 2011 года. Проходил службу в Калужской, Брянской таможнях Центрального таможенного управления. С 10 февраля 2022 года занимал должность первого заместителя начальника Псковской таможни.
За время службы награждён медалями «За службу в таможенных органах» III степени, «Дмитрий Бибиков», «За усердие», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», иными ведомственными наградами.
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