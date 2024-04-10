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Общество

Нацпроект «Экология» позволит полностью обновить автопарк лесопожарной техники в Псковской области

Противопожарный лесной центр Псковской области в этом году получит очередную партию современной специализированной техники в рамках подраздела «Сохранение лесов» президентского национального проекта «Экология». Необходимые конкурсные процедуры завершены, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мы получили рекордное финансирование – более 90 млн рублей. Данная сумма позволит приобрести 11 единиц техники: четыре пожарных автоцистерны, один лесопожарный трактор, три вездехода на колёсном ходу, один полуприцеп для седельного тягача, два автобуса. Благодаря сложившейся при конкурсных процедурах экономии приобретём два вездехода. Таким образом, нацпроект «Экология» позволит полностью обновить автопарк лесопожарной техники в регионе. Планируем, что на финальный, пятый год его реализации мы выйдем на 100%-е оснащение лесопожарной техникой», – рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней.

Модернизация специализированного автопарка для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках президентского нацпроекта велась на протяжении ряда лет. Всего с 2019 года с учётом закупки текущего года объём финансирования составил более 400 миллионов рублей, на которые приобретено 97 единиц лесопожарной техники.

Напомним, пожароопасный сезон установлен в Псковской области с 8 апреля. Ранее Рослесхоз признал готовность Псковской области к пожароопасному сезону. Положительная оценка региону дана Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу по итогам внеплановой проверки готовности к пожароопасному сезону. Кроме того, регион вошёл в пятёрку лучших регионов по оперативности реагирования на пожары.

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