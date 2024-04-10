Стали известны подробности происхождения артефакта из раскопа на улице Псковской в Печорах

21:28, 10 апреля 2024, ПАИ

Стали известны подробности происхождения артефакта, который был обнаружен в раскопе на улице Псковской в Печорах в прошлом году. Речь идёт о сердцевидной фибуле, сообщил телеграм-канал «Псковская археология».

Первоначально находку оценили как пряжку. Однако после завершения раскопок во время обработки коллекции стало понятно, что речь идёт о сердцевидной фибуле-застежке. Такие застёжки известны в Прибалтике с ХVII века.

«В XIX веке они превратились в нарядное украшение с символическим смыслом. Сердце, увенчанное короной, символизировало любовь и верность. Женихи дарили такие украшения невестам в день помолвки», – рассказали эксперты.