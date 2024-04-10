В автоаптечках появится спасательное одеяло

07:39, 11 апреля 2024, ПАИ

В Минздраве России подготовлен проект приказа, который регламентирует комплектацию автомобильной аптечки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В комплект предложено включить спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты», — говорится в сообщении.

По мнению чиновников, именно такой состав поможет эффективно оказывать помощь пострадавшему при дорожно-транспортном происшествии.

Отмечается, что до 1 марта 2023 года аптечкой должны были быть укомплектованы все автомобили или мотоциклы. Штраф за ее отсутствие составлял 500 рублей. По просьбе МВД эту норму отменили, как «избыточную».