Пассажирка мотоцикла в Великих Луках попала в больницу после ДТП
Пассажирка мотоцикла в Великих Луках попала в больницу после ДТП. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», на улице Гоголя у дома №5 произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и мотоцикла Yamaha.
В результате пострадала 20-летняя девушка, врачи доставили ее в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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