Пассажирка мотоцикла в Великих Луках попала в больницу после ДТП

08:33, 11 апреля 2024, ПАИ

Пассажирка мотоцикла в Великих Луках попала в больницу после ДТП. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», на улице Гоголя у дома №5 произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и мотоцикла Yamaha.

В результате пострадала 20-летняя девушка, врачи доставили ее в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.