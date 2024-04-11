13 палов травы произошло в Псковской области за сутки

09:36, 11 апреля 2024, ПАИ

13 ландшафтных и три техногенных пожара ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Три пала травы было ликвидировано в Невеле, по два – в Псковском и Великолукском районах, а также по одному палу травы произошло в Великих Луках, Бежаницах, Новосокольниках, Пушкинских Горах, Пыталово и Стругах Красных. Всего выгорело 23,7 гектара земли. При этом напомним, что с 8 апреля в Псковской области установлен пожароопасный сезон.

Кроме того, 10 апреля в 5:14 сгорела хозпостройка в деревне Шуты Себежского района. Причина пожара устанавливается.

В 15:46 на улице Ветеранов Войны в Острове сгорел садовый дом и хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание внутри садового дома. От возгорания спасены две хозяйственные постройки.

Кроме того, в 14:56 сгорело два бесхозных строения в деревне Гривы Усвятского района. Предварительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.