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Директор Псковского хлебокомбината: Мы разработали производственную программу для целевиков

Псковский хлебокомбинат разработал производственную учебную программу под предприятие для целевиков, включающую методы поддержки и стимулирования студентов, сообщил директор организации Виктор Почернин на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Директор Псковского хлебокомбината: «Мы разработали производственную программу под наше предприятие для целевиков». Фото: ПАИ

«Сегодня мы занимаемся будущим нашего предприятия, выстраиваем взаимоотношения с детьми и родителями. С учебными заведениями у нас складываются хорошие рабочие отношения», – отметил он.

На предприятии порядка 15 профессий. Одним из самых интересных направлений для работы Виктор Почернин назвал работу с логистикой. «На нашем предприятии сложная логистика, каждый день мы поставляем свою продукцию двум тысячам предприятий. Это интересная работа», – подчеркнул он.

Заключая целевой договор с «Псковским хлебокомбинатом», уже с первого-второго курса студенты получают стипендию в размере 1 250 рублей, а на третьем-четвёртом получаемая сумма увеличивается до 12 500 рублей. «Принимать на работу мы начинаем с третьего-четвёртого курса, выдаём трудовую книжку, студенты получают зарплату, стипендии. А когда после учебного заведения они полноценно приступают к работе, мы выдаем дополнительно материальную поддержку в пределах 30 тысяч рублей. К тому же у каждого молодого специалиста зарплата увеличивается на 20%», – заметил спикер.

Кроме того, для иногородних студентов Псковский хлебокомбинат построил общежитие, в котором уже проживает 12 человек.

В рамках разработанной программы Псковский хлебокомбинат должен подготовить порядка 200 специалистов. «Пока что идёт сложновато – на сегодняшний день у нас 31 целевик. В этом году первые пять человек уже выйдут на полноценную работу», – рассказал Виктор Почернин.

Отметим, Псковский хлебокомбинат одним из первых в регионе начал заключать с псковскими колледжами договоры на целевое обучение студентов.

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Директор Псковского хлебокомбината: Мы разработали производственную программу для целевиков

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