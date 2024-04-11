Анастасия Иванова: Инвестиционные проекты в «Моглино» способствуют экономическому и социальному развитию Псковской области
Одобренные наблюдательным советом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» инвестиционные проекты способствуют экономическому и социальному развитию Псковской области, заявила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.
«Моглино» позволяет привлекать новые инвестиции, промышленные и инвестиционные проекты в Псковскую область, считает Анастасия Иванова. «Сегодня инвестиционные проекты особенно важны для нашего региона, поскольку способствуют созданию новых рабочих мест, развитию всех отраслей экономики, что в свою очередь приводит к экономическому развитию области», – заметила она.
Привлекаемые в рамках реализации проектов инвестиции стимулируют внедрение новых технологий и повышают конкурентоспособность региона, что приводит к развитию предпринимательства, отмечает Анастасия Иванова. «Рассмотренные в рамках наблюдательного совета инвестиционные проекты играют значимую роль не только в экономическом, но и в социальном развитии региона», – заключила она.
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Анастасия Иванова: Инвестиционные проекты в «Моглино» способствуют экономическому и социальному развитию Псковской области
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