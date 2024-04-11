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Общество

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 12 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 апреля. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 12 апреля. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по региону составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что помимо дождей возможен и снег.

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