Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 12 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 апреля. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха по региону составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +10 до +15 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что помимо дождей возможен и снег.
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