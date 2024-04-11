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Культура

Сотрудница Пушкинского заповедника проведёт вебинар о портретах поэта

11 апреля на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) запланирована трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Александр Стройло. Силуэт Пушкина, созданный на основе автопортрета поэта 1829 года. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Тема занятия — «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”». Разработала и проведёт его хранитель мемориальной усадьбы поэта, кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Речь на вебинаре пойдёт и о прижизненных портретах поэта, созданных профессиональными живописцами. Но наиболее интересной составляющей встречи станет разговор об автопортретах Пушкина 1820-х годов, которые сейчас можно увидеть в михайловском доме. «Значимость этих “самосвидетельств“ сложно переоценить, — убеждена Юлия Узенёва. — Они не просто являются подлинным свидетельством пушкинского облика, но и отражают разные состояния, самочувствия, самонаблюдения поэта».

Вебинар начнется в 16:00. Его слушателем на портале «Образование на русском» после регистрации может стать каждый желающий. А для тех, кто хотел бы, но в назначенный час не сможет присоединиться к совместному просмотру, на ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где беседу можно прослушать в записи.

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