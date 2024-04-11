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Общество

Истоки преобразования в муниципальные округа лежат в истории российского МСУ – эксперты

В Псковской области начался новый этап реформы местного самоуправления. Восемь районов региона уже были переформатированы в округа в 2023 году, в шести муниципалитетах процесс только начинается. «Псковская правда» вспомнила, как начинались преобразования в местном самоуправления в начале 2000-х годов.

Запуская в начале 2000-х годов реформу местного самоуправления, российские власти в качестве ключевой цели реформы декларировали приближение местной власти к населению. Однако на практике все оказалось не так очевидно, напоминают авторы публикации. «Быстро выяснилось, что эффективность управления территорией максимально зависит от личных качеств главы. А конфликты между районными и волостными руководителями способны дестабилизировать работу местного самоуправления и требуют регулярного вмешательства региональных властей», – отмечает автор статьи Максим Андреев. Не дало сколько-нибудь позитивного эффекта и разделение между двумя уровнями МСУ финансовых потоков. На практике это привело к тому, что во многих поселениях вместо «бюджета развития» могли себе позволить лишь «бюджеты выживания», отмечает он.

Подробнее об общероссийских корнях преобразования в округа читайте в статье «Округоворот» на сайте «Псковской правды».

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