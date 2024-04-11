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Общество

Подобрать новую работу смогут псковичи на ярмарке трудоустройства 12 апреля

12 апреля в 10:00 в Центре занятости Пскова (улица Коммунальная, 71а) начнется региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщили ПАИ организаторы.

Ярмарка пройдёт и в других муниципальных образованиях Псковской области. Начнётся мероприятие в единое для всех время – в 10:00.

Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

На региональном этапе будут представлены более 1000 вакансий от 150 предприятий и организаций Псковской области, в том числе 12 от предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Для молодежи это возможность познакомиться с передовыми предприятиями, найти место для стажировки или прохождения практики, узнать о мерах поддержки молодого поколения в Псковской области.

Программа ярмарки в Пскове:

Зона интерактивной профориентации (каб. №1)

10:00-12:20 – профориентационная игра «Специалист будущего».

12:20-14:00 – мастер-класс от ресторана «Мама Рома». Обучение навыкам глазировки печенья и оригинальным подходам к визуализации.

14:00-15:00 – профориентационная игра «Карьерное планирование».

Зона консультаций (кабинет психолога)

11:00-15:00 – индивидуальное консультирование для соискателей «Стратегии поиска работы».

12:00-15:00 – индивидуальные консультации по обучению граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Площадка женского клуба «Женский интерес» (зал групповых занятий)

10:30-12:00 – лекция «Моя карьера. Как понять, что я хочу?». Спикер: Руслана Скородумова, психолог психологической службы «Ваш семейный психолог».

12:00-13:20 – лекция «Молодежь в образовании: вызовы, возможности и перспективы». Спикер: Екатерина Гончарова, временно исполняющий обязанности ректора ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».

13:20-15:00 – лекция «Основы здорового питания». Спикер: Александр Сергеев, нутрициолог и фитнес-тренер.

Зона определения профессиональных навыков (переговорная)

10:00-15:00 – профориентационное тестирование. Определение профессиональных навыков и подходящей сферы деятельности.

Зона работодателей

10:00-15:00 – представление вакансий, общение с посетителями, собеседования.

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