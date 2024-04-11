В Псковской области живут 23 семейные династии доноров

13:15, 11 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области насчитывается 23 семейные династии, которые регулярно сдают кровь. Суммарно они сдали кровь более 3 тысяч раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Самому старшему почетному донору в апреле исполнится 74 года, а самые большие донорские династии состоят из четырех членов семьи. Таких династий в Псковской области – четыре.

В карточках собрана основная информация, которую следует знать перед сдачей крови:



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области









Здесь можно ознакомиться с противопоказаниями для донорства. Стоит изучить список внимательно: противопоказаний много и среди них есть не самые очевидные.