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Общество

В Псковской области живут 23 семейные династии доноров

В Псковской области насчитывается 23 семейные династии, которые регулярно сдают кровь. Суммарно они сдали кровь более 3 тысяч раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Самому старшему почетному донору в апреле исполнится 74 года, а самые большие донорские династии состоят из четырех членов семьи. Таких династий в Псковской области – четыре.

В карточках собрана основная информация, которую следует знать перед сдачей крови:

  • Карточки для потенциальных доноров
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Карточки для потенциальных доноров
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Карточки для потенциальных доноров
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Карточки для потенциальных доноров
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Карточки для потенциальных доноров
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Здесь можно ознакомиться с противопоказаниями для донорства. Стоит изучить список внимательно: противопоказаний много и среди них есть не самые очевидные.

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