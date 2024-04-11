Программу «Библионочи-2024» представили псковичам

15:48, 11 апреля 2024, ПАИ

Стала известна программа всероссийской акции «Библионочь-2024», которая пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году мероприятия акции будут посвящены семейному чтению и пройдут под девизом «Читаем всей семьей».

«Программа акции объединит партнеров и друзей библиотеки, новых знакомых и интересных лидеров разных направлений и форматов культурной деятельности. Но самое главное — акция ориентирована на чтение и любовь к слову», – отметили в правительстве региона.

Прологом к мероприятию станет семейный творческий фестиваль «Дружная семья — это ты и я». Он состоится в актовом зале библиотеки в 11:00.

После акция торжественно и празднично откроется в «аквариуме» в 15:00. На открытии выступят молодые поэты и музыканты города Пскова.

Вслед за музыкой и поэзией на этой же площадке участники форума обратятся к искусству – откроется выставка заслуженного художника России Олега Цветкова.

В фойе первого этажа развернется арт-фестиваль, наполненный выставкой скетчей, художественными мастер-классами, а также различными заданиями для каждого гостя.

Кроме того, смарт-зал приглашает всех на «игротеку» от клуба настольных игр «Пикник».

Параллельно (также в 15:30) актовые залы библиотеки примут гостей на лектории: на первом этаже состоится семейный лекторий при участии заведующей отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирины Гайдук.

Пройдёт лекция и на тему «Роль родителей в формировании безопасности и профилактике деструктивного поведения детей».

Голубой зал третьего этажа ждет всех, кто неравнодушен к поэтическому ремеслу: совет молодых литераторов при региональном отделении Союза писателей России проведет поэтический лекторий «Стихи не пишутся – случаются». Дискуссия о поэзии. Лекторий будет посвящен загадочному феномену культуры – поэзии и поэтическому вдохновению.

В это же время международный библиотечный центр библиотеки приглашает на интерактивную программу на русском и английском языках «Моя семья».

Также Псковский областной центр народного творчества проведет семейный мастер-класс в «аквариуме» – начало в 16:30.

В этот день библиотека расскажет и о своих книгах, которых, к слову, только в отделе хранения основного фонда библиотеки числится 500 тысяч единиц. Можно будет увидеть разные издания и условия их хранения, для этого необходимо стать участником семейного квеста. Он проведёт участников по библиотечным лабиринтам коридоров, кабинетов, отделов и площадок, в том числе пространства кабинета Валентина Курбатова.

Участвовать в квесте можно отдельными группами, семьями или индивидуально, а присоединиться в любой момент. Квест начнется в 15:30 в фойе первого этажа.

Завершит «Библионочь-2024» интеллектуальный киноквиз, победители которого получат призы.