Торговый павильон сгорел на улице Мирной в Пскове

13:46, 11 апреля 2024, ПАИ

Торговый павильон сгорел на улице Мирной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Пожарные оперативно потушили огонь, однако помещение всё равно выгорело полностью.

В результате возгорания никто не пострадал.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.