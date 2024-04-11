Торговый павильон сгорел на улице Мирной в Пскове
Торговый павильон сгорел на улице Мирной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Пожарные оперативно потушили огонь, однако помещение всё равно выгорело полностью.
В результате возгорания никто не пострадал.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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