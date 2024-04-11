160 участников объединит региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» в Великих Луках

14:00, 11 апреля 2024, ПАИ

Почти 160 участников объединит региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие начнется в Великих Луках 12 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования представят на фестивале свои достижения в девяти направлениях творчества: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, моде, медиа, видео и арт.

Победители регионального этапа представят Псковскую область в финале «Российской студенческой весны», который для учреждений высшего образования пройдет в Саратове, а для СПО — в Ставрополе.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Регион для молодых» от Росмолодежи.

В 2023 году сразу три призовых места заняли участники делегации Псковской области на 31-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который прошел в Перми.

«Российская студенческая весна» — программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в Российской Федерации с 1992 года. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».