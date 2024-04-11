Вечером в Пскове откроют для движения отремонтированную правую полосу улицы Юбилейной

14:23, 11 апреля 2024, ПАИ

Вечером в Пскове откроют для движения транспорта отремонтированную правую полосу улицы Юбилейной, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Подрядчик уже нанёс временную разметку и заканчивает асфальтирование тротуаров.

С понедельника, 15 апреля, на пять дней закроется левая сторона дороги.

«Для беспрепятственного проезда транспорта по правой стороне будут закрыты знаки, ограничивающие стоянку автомобилей по средам. Стоянка на время работ на этом участке будет полностью запрещена», – предупредил Борис Елкин.

Напомним, обновление дороги проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок исполнения контракта – апрель 2025 года. Ремонт идёт с опережением графика.