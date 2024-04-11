Около 6000 школьников пройдут профпробы в рамках «Билета в будущее»

14:25, 11 апреля 2024, ПАИ

Псковские школьники пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В 2024 году в них примут участие почти 6000 школьников, около 100 учителей из более 100 школ Псковской области, сообщили ПАИ организаторы проекта. Профпробы пройдут по 45 компенсациям на 12 площадках среднего и дополнительного профессионального образования. Также школьники смогут посетить 9 промышленных предприятий, выступающих партнерами проекта.

«Проект «Билет в будущее» реализуется в Псковской области с 2020 года. За это время в нем приняли участие более 15000 учащихся 6-11 классов образовательных организаций региона. В течение всего периода проект доказывает свою актуальность и значимость для наших детей, - отмечает региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская. - В этом году школьники смогут попробовать себя в таких компетенциях, как ветеринар, кинолог, спасательные работы, графический дизайн, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, сварщик и других».

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».