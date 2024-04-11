Трое псковичей представят область на первенстве России по джиу-джитсу

14:52, 11 апреля 2024, ПАИ

Трое псковичей представят область на первенстве России по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 лет, которое пройдёт в Барнауле с 13 по 16 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov Анна Шумейко.

Всего в соревнованиях выступят более 300 спортсменов, среди которых псковичи Варвара Родихина, Руслан Шучин, Захар Лозовой.

«В прошлом году у нас было две медали первенства России – серебро и бронза. С каждого первенства России мы, как правило, привозим награды. Сейчас надеемся привести как минимум одну. У нас все трое навяжут борьбу за награды, ведь мы везём первых номеров сборной Псковской области», – поделилась Анна Шумейко.

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