Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Великих Луках

15:16, 11 апреля 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей и девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, а также первенства Псковской области памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева пройдут в Великих Луках с 23 по 27 мая. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

24 мая на шоссе Великие Луки – Новосокольники пройдёт индивидуальная гонка на дистанциях в 5, 10 и 15 километров. На следующий день состоится групповая гонка на пяти дистанциях по кольцевой трассе. 26 мая соревнования завершатся критериумом также на пяти дистанциях.

Награды первенства Псковской области разыграют в четырёх возрастных группах. Призёров наградят дипломами, медалями и кубками.

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