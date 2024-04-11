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Спорт

Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Великих Луках

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей и девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, а также первенства Псковской области памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева пройдут в Великих Луках с 23 по 27 мая. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Великих Луках. Фото ПАИ

24 мая на шоссе Великие Луки – Новосокольники пройдёт индивидуальная гонка на дистанциях в 5, 10 и 15 километров. На следующий день состоится групповая гонка на пяти дистанциях по кольцевой трассе. 26 мая соревнования завершатся критериумом также на пяти дистанциях.

Награды первенства Псковской области разыграют в четырёх возрастных группах. Призёров наградят дипломами, медалями и кубками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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