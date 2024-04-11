Сотрудница Изборского музея стала экскурсоводом на выставке «Россия»

15:55, 11 апреля 2024, ПАИ

Научный сотрудник экскурсионного отдела музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова стала финалисткой всероссийского конкурса «Проводники смыслов». Как сообщили ПАИ в музее, Анастасию пригласили стать экскурсоводом на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ.

В конкурсе приняли участие несколько тысяч претендентов из 89 субъектов РФ.

Выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года, в День народного единства. По поручению Владимира Путина она продлена до 8 июля 2024 года – Дня семьи, любви и верности. На Международной выставке-форуме россиян знакомят с самыми важными достижениями нашей страны и уникальными особенностями каждого из её регионов.