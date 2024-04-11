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Великолучанин вышел в полуфинал первенства России по боксу 

Великолучанин Кирилл Коршаков вышел в полуфинал первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходит в Тверской области. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В четвертьфинале Кирилл Коршаков единогласным решением судей одолел боксёра из Югры Билала Исмаилова. Местный спортсмен прошёл в полуфинал соревнований и тем самым обеспечил себе призовое место.

В 1/2 финала его ждёт матч-реванш против боксёра из Вологодской области Прохора Старцева. Полуфиналисты встречались два года назад в финале первенства России. Тогда сильнее оказался представитель Вологодской области. «Нацелены взять реванш. Конечно, бой будет непростой, тактический. Будем стараться придерживаться своего плана», – сообщил корреспонденту ПАИ тренер спортсмена Юрий Фёдоров.

Также тренер объяснил причину поражения в финале первенства два года назад. «Была ошибка, что мы начали давить. Первый раунд мы тогда выиграли. Потом во втором и третьем пошли на него, а ему только это и надо. Он тоже любит работать активным вторым номером. У нас будет позиционная борьба», – сказал он.

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