Псковича осудили за вождение в состоянии алкогольного опьянения

17:47, 11 апреля 2024, ПАИ

Псковича осудили за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

В декабре прошлого года пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, принадлежащим его знакомой. Ранее мужчина уже был неоднократно привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Суд назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года и шесть месяцев.