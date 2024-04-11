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Более 70 докладов представили исследователи на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли»

Заключительный день семинара имени В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли» состоялся сегодня, 11 апреля. Порядка 80 археологов и представителей других дисциплин поделились своими научными изысканиями, более 70 докладов и сообщений заслушано за эти три дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Более 70 докладов представили исследователи на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли». Фото: Псковский музей-заповедник

Напомним, с 9 по 11 апреля в Поганкиных палатах прошло 69-е заседание семинара имени академика Валентина Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли».

За это время на площадке выступили исследователи из многих городов России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Казань, Краснодар, Майкоп, Пермь, Тверь) и Белоруссии (Минск, Полоцк). Среди них – представители Института археологии РАН, Псковского музея-заповедника, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Археологического центра Псковской области.

Спектр тем семинара широк, однако подавляющее число сообщений посвящено Псковской земле и её историческим богатствам, которые исследователи скрупулёзно собирали и изучали на протяжении многих лет. Но ещё многое предстоит найти, атрибутировать и вынести на свет.

С окончанием семинара работа не завершена. Далее участники по результатам конференции выпустят сборник с докладами.

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