Очередное заседание комиссии по аттестации экскурсоводов состоялось в Пскове 11 апреля

18:48, 11 апреля 2024, ПАИ

Состоялось заседание комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при комитете по туризму Псковской области, в рамках которого провели квалификационный экзамен. Мероприятие прошло сегодня, 11 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Напомним, что с 1 июля 2024 года экскурсоводам (гидам), гидам-переводчикам и иным лицам, оказывающим экскурсионные услуги, будет запрещено осуществлять свою деятельность без аттестации. Имеющиеся удостоверения экскурсоводов считаются действительными до окончания срока, на который они были выданы.

Комитет по туризму Псковской области продолжает принимать документы на прохождение аттестации. Самый удобный способ подачи документов – через портал «Госуслуги», отметили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что этим летом возможен дефицит экскурсоводов в Псковской области в связи с аттестацией гидов и контролем качества их знаний.