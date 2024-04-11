Детский экологический турнир «Заповедными тропами» пройдёт в Бежаницах 22 апреля
Детский экологический турнир «Заповедными тропами» пройдёт в Бежаницах 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Полистовского заповедника».
Мероприятие приурочено к международной общественной акции «Марш парков – 2024», девиз которого в этом году «Сохранение и восстановление природы – благоприятный климат».
Организаторы приглашают принять участие в мероприятии обучающихся 7–9-х классов образовательных учреждений Псковской области.
Мероприятие состоится 22 апреля в районном центре культуры по адресу посёлок Бежаницы, улица Смольная, 14. Начало в 10:00.
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