Детский экологический турнир «Заповедными тропами» пройдёт в Бежаницах 22 апреля

19:01, 11 апреля 2024, ПАИ

Детский экологический турнир «Заповедными тропами» пройдёт в Бежаницах 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Полистовского заповедника».

Мероприятие приурочено к международной общественной акции «Марш парков – 2024», девиз которого в этом году «Сохранение и восстановление природы – благоприятный климат».

Организаторы приглашают принять участие в мероприятии обучающихся 7–9-х классов образовательных учреждений Псковской области.

Мероприятие состоится 22 апреля в районном центре культуры по адресу посёлок Бежаницы, улица Смольная, 14. Начало в 10:00.