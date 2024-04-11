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Общество

День призывника прошёл в Опочке

Сегодня в Опочке прошёл День призывника. В зале заседаний администрации округа собрались молодые люди, которые весной этого года будут призваны в ряды Вооружённых сил РФ. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

День призывника прошёл в Опочке. Фото: газета «Красный маяк»

На мероприятии также присутствовали родители призывников, руководители муниципалитета, представители военного комиссариата и духовенства.

«Будущим защитникам вручили подарки, а отец Николай подарил каждому призывнику икону святого Георгия Победоносца. Закончилось торжественное мероприятие традиционным фото на память», – пишет газета.

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