По изменённому номеру телефона будет осуществляться запись на экскурсии Псковского музея-заповедника 12 и 15 апреля
Информирование посетителей об объектах Псковского музея-заповедника, его актуальной афише и мероприятиях, а также запись на экскурсии будет осуществляться по изменённому номеру с 12 и 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
По техническим причинам запись на экскурсии и программы будет проводиться по телефону +7-921-500-87-02 (экскурсионная служба).
Кроме того, 12 апреля музейный квартал будет закрыт по техническим причинам. Главное здание музея, Поганкины палаты, картинная галерея, Палаты у Сокольей башни в этот день недоступны для посещения.
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По изменённому номеру телефона будет осуществляться запись на экскурсии Псковского музея-заповедника 12 и 15 апреля
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