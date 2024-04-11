По изменённому номеру телефона будет осуществляться запись на экскурсии Псковского музея-заповедника 12 и 15 апреля

19:43, 11 апреля 2024, ПАИ

Информирование посетителей об объектах Псковского музея-заповедника, его актуальной афише и мероприятиях, а также запись на экскурсии будет осуществляться по изменённому номеру с 12 и 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

По техническим причинам запись на экскурсии и программы будет проводиться по телефону +7-921-500-87-02 (экскурсионная служба).

Кроме того, 12 апреля музейный квартал будет закрыт по техническим причинам. Главное здание музея, Поганкины палаты, картинная галерея, Палаты у Сокольей башни в этот день недоступны для посещения.

Псковский кремль, Двор Постникова и башни работают в стандартном режиме.