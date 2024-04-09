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Общество

Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения 12 апреля

Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет закрыт 12 апреля по техническим причинам. Главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея, Палаты у Сокольей башни в этот день будут недоступны для посещения, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения 12 апреля. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковский кремль, Двор Постникова и другие объекты продолжат работу в стандартном режиме, отметили в музее.

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Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения 12 апреля

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