Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения 12 апреля

16:29, 09 апреля 2024, ПАИ

Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет закрыт 12 апреля по техническим причинам. Главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея, Палаты у Сокольей башни в этот день будут недоступны для посещения, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Псковский кремль, Двор Постникова и другие объекты продолжат работу в стандартном режиме, отметили в музее.