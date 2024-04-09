Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения 12 апреля
Музейный квартал Псковского музея-заповедника будет закрыт 12 апреля по техническим причинам. Главное здание музея, Поганкины палаты, Картинная галерея, Палаты у Сокольей башни в этот день будут недоступны для посещения, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Псковский кремль, Двор Постникова и другие объекты продолжат работу в стандартном режиме, отметили в музее.
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