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Общество

Два браконьера задержаны за лов рыбы сетями в Себежском районе

В Себежском районе полицией пресечена незаконная добыча водных биоресурсов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Себежском районе утром 10 апреля в акватории Чёрного озера двое мужчин с помощью сетей осуществили незаконный вылов рыбы. В результате мероприятий, проведённых сотрудниками МО МВД России «Себежский», у этих жителей Себежского района изъяты сети, надувная лодка, а также незаконный улов, в том числе 28 лещей, 22 окуня, восемь щук.

В настоящее время устанавливается причинённый подозреваемыми ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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