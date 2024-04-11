Стали известны результаты III отборочного тура Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах

21:08, 11 апреля 2024, ПАИ

​Стали известны результаты III отборочного тура Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Более 40 детей и взрослых приняли участие в III отборочном этапе конкурса.

Смотр-конкурс прошёл в Пскове 8 апреля. Дипломом Гран-при в номинации «Профессионалы» награждается Никитин Никита (баян, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств», Псков).

Дипломом лауреата I степени в номинации «Профессионалы» награждены два конкурсанта: народный коллектив, оркестр русских народных инструментов (ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств», Псков), а также детский оркестр русских народных инструментов (ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция», Псков).

Полный список призёров в различных номинациях можно посмотреть по ссылке.