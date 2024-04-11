Стали известны результаты III отборочного тура Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах
Стали известны результаты III отборочного тура Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
Более 40 детей и взрослых приняли участие в III отборочном этапе конкурса.
Смотр-конкурс прошёл в Пскове 8 апреля. Дипломом Гран-при в номинации «Профессионалы» награждается Никитин Никита (баян, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств», Псков).
Дипломом лауреата I степени в номинации «Профессионалы» награждены два конкурсанта: народный коллектив, оркестр русских народных инструментов (ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств», Псков), а также детский оркестр русских народных инструментов (ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция», Псков).
Полный список призёров в различных номинациях можно посмотреть по ссылке.
Стали известны результаты III отборочного тура Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах
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