Поэтический вечер российского поэта Андрея Виноградова прошёл в Пскове
Поэтический вечер российского поэта Андрея Виноградова прошёл в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 11 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
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