Поэтический вечер российского поэта Андрея Виноградова прошёл в Пскове

21:30, 11 апреля 2024, ПАИ

Поэтический вечер российского поэта Андрея Виноградова прошёл в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 11 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.