Выставка произведений заслуженного художника России Олега Цветкова откроется в Пскове

23:30, 11 апреля 2024, ПАИ

Выставка произведений заслуженного художника России Олега Цветкова откроется в Пскове. Выставка посвящена 72-летию автора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Всех желающих приглашают посетить 20 апреля экспозицию в выставочном пространстве «Аквариум». Начало в 15:30 (Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, 1-й этаж).

«Для художника Олега Цветкова всегда важна изысканная гармония света, цвета, ритма. Во всех его работах можно найти ритмические повторения, преобладание цветовых акцентов и, безусловно, соподчинённость общей цветовой гармонии идее, которую он хочет выразить. В названии выставки «Что было, то было, прошло…» кроется не грусть от уходящего или ушедшего, а желание художника осмыслить уже проделанный путь и открыть для себя новые творческие возможности», – отметили в билиотеке.

Также экспозиция будет работать в выставочном зале детской художественной школы (ул. Конная, д. 30). В экспозиции будет представлено около 70 графических работ.