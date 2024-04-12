Контроль ужесточат за передвижными и контейнерными заправками в России

07:20, 12 апреля 2024, ПАИ

В России планируют ужесточить контроль за передвижными и контейнерными автозаправочными станциями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на совещание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

В частности, предлагается обязать бизнес ставить в известность контрольные органы об открытии подобных заправок, а также определить для них специальные места. Кроме того, предлагается рассмотреть введение административной ответственности за нарушение этих требований.

На данный момент в России продажа топлива в передвижных и контейнерных АЗС никак не регулируется. «Реализация посредством такой формы торговли несет риски поставки некачественного продукта, нарушения законодательства в области обеспечения единства измерений, соблюдения правил перевозки опасных грузов (ДОПОГ) и требований пожарной безопасности», – пояснили в Росстандарте.

Возможные нововведения будут носить уведомительный характер, не обременяя бизнес. При этом такие меры обеспечат прозрачность и подконтрольность таких заправок для целей соблюдения прав потребителей.