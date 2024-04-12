Нетрезвых авиапассажиров в России могут начать выявлять перед посадкой с помощью алкотестеров

07:58, 12 апреля 2024, ПАИ

Нетрезвых авиапассажиров предлагают выявлять с помощью алкотестеров. Такую меру могут ввести из-за участившихся инцидентов с участием пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко.

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков», – следует из предложения депутата.

Если такую меру введут, то при выявлении сильного состояния опьянения, от 1,5 промилле алкоголя в крови, этот показатель будет аргументом для решения о недопуске на борт.

Это позволит улучшить безопасность полетов и предотвратить конфликтные ситуации с участием нетрезвых пассажиров.

При этом проверять каждого пассажира на алкотестере не будут – авиакомпании или службы безопасности могут предложить гражданину пройти такой тест, а тот может согласиться на него или нет. Если пассажир окажется трезвым, то тестирование исключит неправомерные действия ответственных служб по отношению к нему, подчеркнул Алексей Диденко.

Ранее сообщалось, что в России вдвое увеличат штрафы за дебоширство.