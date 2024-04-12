Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе

09:28, 12 апреля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Локнянском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

15 апреля электроэнергии не будет в селе Подберезье и в Локне (хлебоприёмная) с 9:00 до 17:00, а также в деревнях Малышево и Иваньково.

17 апреля в Локне (котельная-5), Локне (Старобазарная) света не будет с 9:00 до 17:00.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.