Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
Электроэнергию временно отключат в Локнянском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
15 апреля электроэнергии не будет в селе Подберезье и в Локне (хлебоприёмная) с 9:00 до 17:00, а также в деревнях Малышево и Иваньково.
17 апреля в Локне (котельная-5), Локне (Старобазарная) света не будет с 9:00 до 17:00.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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