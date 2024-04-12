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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали за сутки в Псковской области

Четыре пожара ликвидировали за минувшие сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В торговом павильоне на улице Мирной в Пскове огонь повредил потолочное перекрытие. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки внутри помещения. Павильон спасли.

В двухэтажном бесхозном строении на проспекте Гагарина в Великих Луках на первом этаже сгорел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Пластиковый контейнер сгорел на улице Новоржевской в Великих Луках. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.

Жилой дом сгорел на улице Пионерской в Дедовичах. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети. Удалось спасти три хозяйственные постройки.

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