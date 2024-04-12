​Глава МВД Эстонии попросит признать РПЦ террористической организацией

10:07, 12 апреля 2024, ПАИ

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (эстонскому парламенту) признать РПЦ террористической организацией, пишет РБК со ссылкой на эстонские СМИ.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата при этом заявляет, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриархата и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания по поводу конфликта на Украине.

Тем самым, делает вывод ERR, местная церковь, по сути, отвергла требование главы МВД выйти из подчинения Московского патриархата.

Ляэнеметс считает, что у него нет другого выбора, кроме как предложить признать РПЦ террористической организацией, чтобы связи эстонской церкви и Московского патриархата были разорваны. «Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — сказал министр.