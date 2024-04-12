Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы» стартует 11 мая

11:09, 12 апреля 2024, ПАИ

Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы» пройдёт в Псковской области 11 и 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Спортсмены посоревнуются в скалолазании и альпинизме на скальном массиве Старого Изборска.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек в двух возрастных группах – старше и младше 2008 года рождения. Призёров наградят грамотами.

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