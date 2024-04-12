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Общество

Псковская Госавтоинспекция возобновила замену водительских удостоверений

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области возобновило оказание услуг по замене водительских удостоверений и регистрации автомобилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее оказание услуг было приостановлено в связи с техническим сбоем программного обеспечения.

Специалисты устранили причины технического сбоя – бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих предоставление государственных услуг, восстановлено, отметили в ведомстве.

Людей, которые не смогли получить государственные услуги из-за сбоя, примут в подразделениях в первоочередном порядке, заключили в ведомстве.

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