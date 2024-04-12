Псковская Госавтоинспекция возобновила замену водительских удостоверений
Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области возобновило оказание услуг по замене водительских удостоверений и регистрации автомобилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее оказание услуг было приостановлено в связи с техническим сбоем программного обеспечения.
Специалисты устранили причины технического сбоя – бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих предоставление государственных услуг, восстановлено, отметили в ведомстве.
Людей, которые не смогли получить государственные услуги из-за сбоя, примут в подразделениях в первоочередном порядке, заключили в ведомстве.
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