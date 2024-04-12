Как избежать штрафов и аварийных ситуаций с газом

11:51, 12 апреля 2024, ПАИ

За нарушение правил безопасного использования газа в быту псковичам придется платить больше. Как сообщили ПАИ в компании «Газпром межрегионгаз», 17 апреля в России вступает в силу федеральный закон, который усилит ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.

Анализ происшествий, связанных с газом, показал, что происходили они потому, что люди не соблюдали правил безопасной эксплуатации газового оборудования. «Главные причины таких ситуаций, - говорит главный инженер «Газпром межрегионгаз» Александр Рогачев, - это нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах, из-за чего в помещении, где работает газовое оборудование, накапливается угарный газ, а также вмешательство граждан в работу газоиспользующего оборудования, самостоятельное проведение его ремонта и установки».

Изменения в закон и внесены как раз для того, чтобы число таких происшествий сократить, а в идеале и вовсе свести на нет.

В законе обозначено, что грозит тем, кто нарушает сроки обслуживания дымовых и вентиляционных каналов, а также просит провести ТО газового оборудования организацию, которая делать этого права не имеет.

Увеличены и штрафы за недопуск газовиков в квартиры. Если раньше за это штрафовали на 1—2 тысячи рублей, то теперь сумма штрафа составит 5—10 тысяч рублей. За то же правонарушение должностным лицам придется заплатить более значимую сумму — до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч.

За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физических лиц теперь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5—10 тысяч рублей.

Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование необходимо обслуживать. Проверять его исправность могут только газовики. И если не пускать их в квартиры и другие помещения, чтобы они провели необходимые работы, то можно создать угрозу не только себе и своей семье, но и соседям.

Как правило, о проведение работ обслуживающая организация жителей информирует заранее. Перед обходом еще и обзванивает жильцов или отправляет смс-сообщения или электронные письма.

Если в день проведения работ человек не смог быть дома, то у него будет возможность выбрать другой день и время, удобные для него. Определиться с новой датой надо в течение 7 календарных дней после того, как придет соответствующее извещение.

Если человек так и не вышел на связь, то ему направят повторное извещение. Но если и на него он не отреагирует, то тогда будет составлен акт об отказе в доступе к газовому оборудованию и о невозможности проведения его технического обслуживания. Будет решаться вопрос о наложение штрафных санкций.

Чтобы заключить договор на ТО ВДГО, необходимо обратиться в единые клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Псков», а уточнить график проведения работ можно в «Газпром газораспределение Псков» по тел. 79-01-40.

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