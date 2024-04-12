Как научить ребёнка не бояться стоматолога, расскажут в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

12:35, 12 апреля 2024, ПАИ

12 апреля в 14:00 гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове станет врач-стоматолог клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова.

В эфире обсудят, передаются ли по наследству плохие зубы, как помочь ребенку преодолеть психологическое сопротивление перед лечением зубов, как себя вести родителю, чтобы ребенок не боялся стоматолога, как приучить ребенка правильно и регулярно чистить зубы, какую выбрать пасту и щетку, надо ли лечить молочные зубы.

Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.