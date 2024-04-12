Как детские стоматологи справляются со страхами пациентов, рассказала Татьяна Зинова

14:13, 12 апреля 2024, ПАИ

Чтобы поход с ребёнком к стоматологу не превращался в стресс для всех, нужна, прежде всего, подготовка родителя, беседа дома накануне, отметила врач-стоматолог клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«Ну а мы стараемся найти подход к каждому маленькому пациенту. Всё показываем, объясняем, смотрим на реакцию ребёнка. Если он реагирует положительно, то лечение будет успешным, а если ребёнок не настроен, то для этого у нас в клинике есть педагог, который объясняет ребёнку, зачем это нужно, проводит беседу с мамой, как подготовиться к походу к врачу. Ведь пугает прежде всего неизвестность», – отметила Татьяна Зинова.

После адаптационного приема врачи рекомендуют не идти сразу к стоматологу, а сначала вместе с ребёнком посетить гигиениста, который расскажет, как правильно чистить зубы, как соблюдать гигиену полости рта.

«У гигиенистов к тому же нет таких «страшных» инструментов, и ребёнок реагирует спокойнее. После всего этого, как правило, следующий поход на лечение проходит хорошо. И мама, которая пришла с ребёнком, тоже не должна нервничать и нервировать чадо», – добавила гостья эфира.