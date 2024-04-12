Врач из Пскова: Идти к стоматологу можно после первого прорезавшегося зуба

14:28, 12 апреля 2024, ПАИ

Идти к стоматологу можно после первого прорезавшегося зуба, рекомендовала врач клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«Потом в более взрослом возрасте ребёнок будет спокоен, будет знать, куда он идет, зачем, и никаких истерик не будет. И после первого зуба показываться стоматологу стоит каждые три месяца, чтобы вовремя заметить кариес. Молочные зубы тоже лечат, иначе мы получим инфекцию и проблемы с ЖКТ», – отметила врач.

По словам специалиста, за зубами обязательно следует ухаживать с момента их прорезывания.

«И тут, конечно, дело за родителями. Для малышей до года используются специальные силиконовые насадки. И сначала ребёнок будет упираться, но нужно быть настойчивыми, чтобы дать понять, что мама или папа все равно зубы им почистит. После года силиконовая насадка меняется на щёточку, добавляются пасты», – рассказала Татьяна Зинова.

Она также упомянула, что по рекомендациям ВОЗ зубы ребёнку должны чистить именно родители, чтобы ребёнок привык к тому, что у него чистые зубы. «Четырёхлетний малыш, конечно, почистит зубы сам, но сделает это плохо. Потом на фоне плохого питания с большим количеством сахара образуются проблемы с зубами. Не нужно питать иллюзий, что ребёнок уже большой и сам справится. Не справится, надо помогать», – отметила гостья студии.

Татьяна Зинова добавила, что в клинике на первичном приёме родителей обучают правильной чистке зубов у детей. «Даже если отвести ребёнка на профгигиену к врачу, то без поддержания эффекта с помощью домашней чистки налёт ляжет обратно уже через два-три дня. И будут выброшенные деньги», – предупредила стоматолог.